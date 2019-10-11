جي جي حديد تنقذ عرض «شانيل» من ورطة في أسبوع الموضة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تدخلت جي جي حديد، العارضة الأمريكية والفلسطينية الأصل لإنقاذ شانيل خلال أسبوع الموضة، من موقف محرج، وقامت بسحب فتاة خارج العرض، وشوهد رئيس “شانيل” برونو بافلوفسكي وهو يضحك عندما أدرك ما حدث.

وكانت فتاة اقتحمت عرض “شانيل” ضمن أسبوع الموضة الذي يقام في عاصمة النور باريس حيث تنقلت بين عارضات الأزياء، الأمر الذي استدعى تدخل الأمن إلا أنها كانت تفلت منهم بتسريع حركتها في المشي، حتى استطاعت أن تتوسط العارضات وكأنها واحدة منهن.

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وبحسب صحيفة فوج، فقد قام رئيس تحرير مجلة فاشونستا بالتقاط صورة لـ جي جي حديد وهي تواجه الموقف ووصفتها المجلة بـ”الأيقونية”.

وبعد إنقاذ جي جي حديد للموقف قام بعض المتابعين على موقع “تويتر” بوصفها بالبطلة الخارقة، وأنها لا تعبث مع العرض، فيما قامت شقيقتها بيلا حديد بالتعبير عن فخرها بها عبر “ستوري” على حسابها في “إنستجرام” ونشرت صورة أختها وكتبت عليها “أيقونية”.

وتعتبر جي جي حديد أحد أكثر عارضات الأزياء شهرة مع شقيقتها بيلا وصديقتها كيندال جينير، وحطمت جي جي الرقم القياسي لمعظم أغلفة مجلة “فوج” وصممت مجموعتها الخاصه لـ”تومي هيلفيغر” و”فوج للنظرات” و”ري بوك”، كما شاركت في أشهر العروض الرئيسية مثل فيكتوريا سيكرت وتومي هيلفيغر وشانيل وفرزاتشي وغيرهم.