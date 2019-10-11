داليا مبارك تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد بحضور زوجها في دبي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة السعودية داليا مبارك بإطلاق «ميني» ألبوم جديد بعنوان «في حياتك مستحيل» بأحد أكبر فنادق دبي وسط تغطية إعلامية واسعة.

داليا تألقت خلال الحفل بإطلالة بيضاء شديدة الأناقة، ارتدت فيها فستان قصير، وقد حرص زوجها، رجل الأعمال الأمريكي الهيم ستاركس على مساندة زوجته وحضور حفلتها، وكان لافتاً قالب كيك الاحتفال الذي حمل صورة الفنانة الشابة بشكل كرتوني، وهي نفس الصورة التي جاءت على البوستر الترويجي للـ«ميني» ألبوم.

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الفنانة الشابة حرصت على مشاركة الفانز أجواء الاحتفال، ونشرت صوراً مميزة من السهرة، وفي تعليق على صور رومانسية مميزة جمعتها بزوجها، كتبت: «في اللحظة الأولى التي وقعت عيني فيها عليك، أدركت أن قلوبنا ستجتمع، أنت قوتي، ملاكي، الجندي الذي انقذني، أحبك».

مبارك تزوجت من رجل الأعمال الأمريكي الهيم فبراير 2018، وقد رُزق الزوجان بمولودتهما الأولى 17 نوفمبر الماضي.

يُذكر أن «في حياتك مستحيل» يتضمن 5 أغاني من ألحان الملحن السعودي ياسر بو علي، وإنتاج شركة «تيونز».