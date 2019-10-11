بدرية طلبة توقف عرض مسرحيتها حدادًا على وفاة طلعت زكريا

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أعلنت الفنانة المصرية بدرية طلبة، وقف عرض مسرحيتها الجديدة والتي تعرض في الإسكندرية خلال الوقت الحالي حداداً على وفاة الفنان طلعت زكريا، والذي وافته المنية ٨ أكتوبر.
بدرية طلبة، اعتذرت لجمهورها عن تقديم مسرحية “ريا وسكينة تاني”، لمدة أسبوع كامل وقالت عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: “بنعتذر عن عرض مسرحية ريا وسكينة تاني، هذا الأسبوع، حدادًا على وفاة زميلنا طلعت زكريا، اللي حابب يسترد قيمة الحجز واللي حابب يأجل يتواصل مع إدارة المسرحية”.
موقف بدرية طلبة، حاز على إعجاب الكثير من متابعيها خاصة أنه جاء بعد حالة الحزن التي سيطرت على الوسط الفني بعد رحيل الفنان طلعت زكريا.
بدرية طلبة، تلعب خلال العرض المسرحي، دور “ريا” فيما تجسد انتصار، شخصية سكينة، وحمدي الوزير دور عبدالعال، ورضا إدريس دور حسب الله.
مسرحية “ريا وسكينة” تم افتتاحها ثاني أيام عيد الأضحى، وهي من تأليف مصطفى سالم، وإخراج حسام الدين صلاح ومن إنتاج شركة “هاي موكا”، بطولة بدرية طلبة وانتصار وحمدي الوزير، ورضا إدريس
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