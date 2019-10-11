سوزان نجم الدين: تخفيت بالنقاب لمدة عامين.. ما السبب؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين إنها اضطرت لارتداء النقاب لمدة عامين، وذلك من أجل التخفي.

الفنانة السورية قالت، خلال استضافتها في برنامج “الجديد أونلاين” إنها اضطرت إلى هذا الأمر حينما كانت مهددة ‏بالقتل في سوريا، فكانت ترتديه حتى تستطيع التخفي، لافتة إلى أن ارتدائه أمر صعب ومرهق، قائلة: “حسيت نفسي مسجونة”.

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سوزان أضافت أنها ‏في أحيان أخرى تتخفى عن طريق وضع نظارة شمس كبيرة على عينيها، أو ارتداء حجاب يخفيها عن الأعين، وذلك عندما تذهب إلى مكان معين لا تحب أن يعرفها أحد فيه.‏

ومن ناحية أخرى، قالت إن لديها مصادر أكدت لها أن هناك بعض المواقع الصحفية ‏تستثمر من خلال أخذ تمويلات من أعدائها، ومنهم فنانين يدفعون أموالًا لكي يتم تشويهها، وغض البصر ‏عن نجاحاتها الفنية، ويساعدهم في بعض الأحيان قلة وعي القراء.‏

وتابعت: “هناك موقع معين كان متخصصًا في الهجوم علي، إلا أن رئيس تحريره ‏توفي، وكان آخر ما نشره عبر صفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، هو صورة ساخرة لي، ولكني ‏على الرغم من ذلك حزنت لخبر وفاته كثيرًا وتأثرت”.‏