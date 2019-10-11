طفل سيرين عبدالنور يفجر ضحكات محبيها باللعب مع الكلب.. فيديو طريف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نجحت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور في رسم بسمة قوية على وجوه محبيها بمقطع فيديو طريف شاركتهم به، لطفلها «كريستيانو».

نجل الفنانة اللبنانية ظهر في الفيديو يلعب مع الكلب، ويضحك بشكل قوي، عكس مدى استمتاعه بوقت لعبه مع الكلب، وكان لافتاً عدم خوفه منه، ومن خلال الفيديو، فتحت سيرين نقاشاً مع متابعيها حول رأيهم في ترية الحيوانات الأليفة بالمنزل في ظل وجود أطفال.

سيرين كتبت: «من قللبو عم يضحك ما بعرف اذا انتو مع او ضد وجود حيوان أليف بالبيت بس أنا بحب انو ابني تطلع شخصيتو قوية وما يخاف انتو شو رايك؟»، حيث أيد رأي الفنانة العديد من متابعيها، مؤكدين أن هذا السلوك سيساعد في طريقة تعامل الطفل مع الحيوانات مع كبر عمره.

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الفنانة اللبنانية رُزقت بـ«كريستيانو» مارس 2018، من زوجها فريد رحمة، وهو الابن الثاني للزوجين بعد طفلتهما الأولى «تاليا» يوينو 2011.

من ناحية أخرى، اثيرت شائعة قوية حول وجود مسلسل جديد يتم التجهيز له حالياً، تشارك سيرين في بطولته أمام الفنان السوري باسل خياط، على أن يكون من إخراج رامي حنا، وإنتاج ايغل فيلمز، وفي الوقت الذي أكدت فيه سيرين مشاركتها في المارثون الرمضاني لعام 2020، لم تصرح بأي تفاصيل حول العمل المنتظر.

يُذكر أن سيرين عبدالنور شاركت في المارثون الرمضاني الماضي في بطولة «الهيبة» بموسمه الثالث أمام النجم السوري تيم حسن، والعمل من تأليف باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي، ويشارك في بطولته، منى واصف، عبدو شاهين وأويس مخللاتي، وغيرهم.