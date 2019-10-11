رحلة بحرية تجمع إلهام شاهين بنبيلة عبيد ومحمود حميدة.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
استغلت الفنانة المصرية إلهام شاهين تواجدها في الإسكندرية لحضور فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي، وقامت بعمل رحلة بحرية مع عدد من نجوم الفن الذين حضروا المهرجان.
إلهام شاهين شاركت جمهورها بمجموعة صور من الرحلة البحرية التي جمعتها بالفنانة نبيلة عبيد، والفنان محمود حميدة، والفنان محمود قابيل، والمخرجة إيناس الدغيدي.
الفنانة المصرية أرفقت الصور بتعليق هنأت من خلاله النجوم المكرمين خلال المهرجان، بقولها: “مبروك لأحلى الأصدقاء النجوم الكبار نبيله عبيد و محمود قابيل تكريمهم فى مهرجان الإسكندريه السينمائى الدولي”.
وكان حفل افتتاح الدورة الـ 35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي حضره عدد من الفنانين ومنهم نبيلة عبيد، لبلبة، محسن محي الدين، إلهام شاهين، نشوى مصطفى، منال سلامة، رانيا فريد شوقي، أحمد عبدالعزيز، غادة إبراهيم، وغيرهم.
والدورة تحمل اسم الفنانة نبيلة عبيد، والتي تم تكريمها في حفل الافتتاح، وسط عدد كبير من الفنانين، وعبرت نبيلة عن سعادتها الكبيرة بهذا التكريم.
كما شهد حفل الافتتاح تكريم الفنان محمود قابيل، وكذلك تكريم المخرج محمد فاضل، والذي حضر برفقة زوجته الفنانة فردوس عبدالحميد.
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