هيا الشعيبي تخضع لعملية تجميل.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي لعملية تجميل جديدة في منطقة الوجه، وشاركت الفانز بمقطع فيديو عبر تطبيق «سناب شات»، قبل دخولها لغرفة العمليات بدقائق.

هيا التي ظهرت بعلامات مرسومة على منطقة الوجه والذقن طلبت من الفانز الدعاء لها بالسلامة، حيث كتبت: «أحبكم وأموت فيكم أدعولي بالسلامة»، حيث لم تسلم الفنانة الكويتية من انتقادات البعض الذين أظهروا موقفاً رافضاً لعمليات التجميل الجراحية، في الوقت الذي شجعها البعض الآخر، ممّن اعتبروا عمليات التجميل أمر شخصي يعود للفنانة فقط، ولا يجوز التعليق عليه.

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يُذكر أن هيا الشعيبي شاركت في المارثون الرمضاني المالضي، بتقديم برنامج «فانوس هيونة» وذلك عبر شاشة قناة atv.

من ناحية أخرى، اعترفت هيا مؤخراً أنها كانت على علم بمقلب «رامز بيلعب بالنار» قبل المشاركة فيه، لافتة إلى أنها كانت تعلم أنه مقلب لكن دون معرفة تفاصيله، وكشفت خلال استضافتها في برنامج «ع السيف»، أن أجرها كان يساوي قيمة سيارة ونصف، دون أن تكشف عن الرقم بالضبط.