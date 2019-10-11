تفاصيل نقل جثمان المخرج شوقي الماجري من مصر لتونس

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل نقل جثمان المخرج التونسي شوقي الماجري لتونس.

أشرف زكي، قال في تصريحات صحفية، إن نقابة الممثلين تتابع عن كثب إجراءات نقل جثمان المخرج العربي الكبير شوقي الماجري إلى تونس، من أحد المستشفيات الخاصة.

وأصاف أن السفارة التونسية تكفلت بكل الإجراءات، وأن النقابة تفتح بابها للسفارة التونسية في مصر ولأسرة المخرج الكبير لتلبية أي إجراءات أو طلبات من شأنها تسهيل عملية نقل الجثمان إلى ذويه.

Advertisements

المخرج شوقى الماجرى توفى اليوم الخميس، عن عمر ناهز 58 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية نقل على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة.

شوقي الماجري، أشرف على إخراج العديد من الأفلام والأعمال السينمائية المُختلفة، كان آخرها مسلسل “دقيقة صمت”، الذي تم عرضه في رمضان الماضي.

المخرج التونسي من مواليد العام 1961م أخرج العديد من الأعمال الفنية منها ” أسمهان، هدوء نسبي، مملكة النمل، دقيقة صمت” وغيرها من الأعمال والتجارب الفنية، وكان أبرزها مسلسل أسمهان الذي عرف النجومية والشهرة من خلاله وحصد العديد من الجوائز عنه وشارك فيه الفنانة السورية الشهيرة سُلاف فواخرجي.