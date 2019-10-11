ندوة المخرج الكبير محمد فاضل على هامش مهرجان الإسكندرية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقيمت ندوة للمخرج الكبير محمد فاضل، علي هامش فعاليات مهرجان الإسكندرية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

الندوة شهدت حضور عدد كبير من نجوم الفن منهم، زوجته الفنانة فردوس عبد الحميد، الفنانة الهام شاهين، الفنان محمود قابيل، السيناريست فيصل ندا، خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة، فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما، المخرج علي عبد الخالق.

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كما حضر المخرج علي بدرخان، المخرج هاني لاشين، المخرج عمرو عابدين، المخرج كمال عبد العزيز، أشرف فايق، منال سلامة، ومصطفى محرو، وأسامة الشيخ، وأحمد عبدالعزيز، ووفاء عامر، والمنتج محمد فوزي، و نشوي مصطفى.

المخرج محمد فاضل عبر عن سعادته بتكريم مهرجان الإسكندرية السينمائى له، قائلا: “بحمد ربنا إن الواحد لحق وشاف تكريمه بنفسه، ولقاؤنا اليوم هو تكريم آخر وجعل الدرع الذى حصلت عليه حيا وله قيمة ومعنى”.

وأضاف: “التكريم لم يكن مجرد لقب ودرع، لكنه متحقق اليوم بشكل حى متمثل في القامات الفنية والثقافية الحاضرين، كما أتوجه بالشكر إلى رئيس المهرجان الأمير أباظة، على هذا التكريم”.