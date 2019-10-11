ندوة تكريم محمود قابيل على هامش مهرجان الإسكندرية.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي
أقيمت ندوة تكريم الفنان المصري محمود قابيل بمهرجان الإسكندرية السينمائي، وعرض في بدايته فيلم تسجيلي قصير تم عرض خلاله ملخص لمسيرة الفنان محمود قابيل الفنية.
وبدأ الأمير أباظة الندوة مؤكدا أن محمود قابيل كان رئيس لجنة تحكيم في مهرجان الأسكندرية عام ٢٠١٢، وهو العام الذي تم إلغاء جميع المهرجانات فيه ما عدا مهرجان الإسكندرية.
وشهدت الندوة حضور عدد من الفنانين أبرزهم الفنانة إلهام شاهين، التي قدمت وصلة مدح لصديقها محمود قابيل، بالإضافة للفنانين وفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزي، والمنتج فاروق صبري، والسيناريست ناصر عبدالرحمن، والمخرج علي عبدالخالق، والمخرجة إيناس الدغيدي، وعلي عبدالخالق، وأحمد وفيق.
محمود قابيل قال، خلال الندوة، إن محافظة الإسكندرية صاحبة فضل كبير عليه، حيث نشأ فيها وقضى فيها مراحل طفولته وشبابه حتى التحق بالكلية الحربية.
وأضاف: “التحقت بالكلية الحربية وهى صاحبة فضل عليا، ولولاها ما كنت أكملت مشوارى فى الحياة، ففضل الكلية الحربية والحياة العسكرية لن أنساهما، وأتمنى من كل قلبى أن الفترة الحرجة اللى الفن المصرى فيها تعدى، ونتمنى أن تنتهى هذه الفترة قريبا”.
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