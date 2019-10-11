أراس بولوت إينملي يحتفل بطرح فيلمه الجديد بحضور حبيبته ونجوم تركيا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان التركي أراس بولوت إينملي بطرح فيلمه الجديد «معجزة في الزنزانة السابعة»، وسط حضور نخبة من نجوم تركيا، وتغطية إعلامية واسعة.

أبرز حضور العرض الخاص للفيلم كانت حبيبة أراس، الفنانة التركية بيجا أونال التي تألقت بـJumpsuit أبيض أنيق، كما حضر تولجا ساريتاش، أوزجان دينيز، بيرك جانكات و حبيبته بينار دنيز ،حلمي جيم، جيران كوتش و كان ألتاي، إنجين أوزتورك، كوبلاي أكا، بيلين كارهان وزوجها بدري جونتاي، وغيرهم.

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يُذكر أن أراس يجسد في فيلم «معجزة في الزنزانة السابعة»، دور أب يعاني من إعاقة ذهنية، حيث يتعرض لمشكلة كبيرة، يدخل على إثرها للسجن، تاركاً ابنته الوحيدة بالخارج.

أراس بولوت إينملي حقق شعبية عريضة بعد نجاحه في تقديم دور «الأمير بيازيد» في مسلسل «حريم السلطان»، كما تألق أمام الفنان التركي شآتاي أولسوي في بطولة مسلسل «في الداخل»، إلا أنه حقق نسب مشاهدة قياسية، وأصبح في تصنيف نجوم الصف الأول بعد تألقه في مسلسل «الحفرة» على مدى موسمين، وشارك أراس في بطولته أمام ديلان دينيز، أونير أركان، أركان كيسال، رضا كوجا أوغلو،بريهان سافاش، نجيب ميميلي، وغيرهم.