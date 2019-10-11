شكرا لقرائتكم خبر عن سر لقاء محمد كريم وصلاح.. وما علاقة أبو مكة بفيلم A Score to Settle والان مع التفاصيل

كشف الممثل المصري محمد كريم عن كواليس لقائه بمواطنه نجم الكرة محمد صلاح على هامش حصوله على جائزة "رجل العام"، وذلك خلال حفل ضخم أقيم في متحف اللوفر في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال كريم إنه التقى محمد صلاح في حفل توزيع الجوائز ثم جمعه لقاء بعد ذلك في حفل أقيم علي شرف المكرمين، وعبر محمد كريم لـ "مو صلاح" عن مدى إعجابه بمسيرة صلاح في عالم كرة القدم ومعاناته والصعوبات التي كانت تواجهه للوصول لهدفه حتي أصبح لاعبًا محترفًا عالميًا.

وأكد كريم لصلاح أنه كان ملهمًا له وأنه كان يتابع خطواته نحو العالمية وكان ذلك دافعًا كبيرًا لـ محمد كريم للتصميم لاستكمال مشواره نحو العالمية ليصل إلى حلمه ويشارك في فيلم سينمائي بهوليوود مع النجم نيكولاس كيدج.

Advertisements

وشهدت صور محمد كريم ومو صلاح على مواقع السوشيال ميديا تفاعلا كبيرا خاصة أن تعليقات الجمهور جاءت في إطار أن كريم وصلاح مثال مشرف للشباب المصري ممن يحققون أحلامهم دون النظر إلى الصعوبات أو أي محاولات تعطيلهم عن هدفهم وتشتيتهم عما يريدون الوصول إليه.

يجسد محمد كريم فى الفيلم الأمريكى A Score to Settle مع النجم العالمى نيكولاس كيدج، دور شخص يدعى جيمى وهو رجل لا يخشى الموت وهو ما تطلب منه تحضير لشهور طويلة نظرًا لصعوبة الدور، وهى تعد بداية قوية فى السينما الأمريكية والعالمية لفنان مصرى وعربى وبعيدة عن الأدوار النمطية التقليدية فى سينما هوليوود.