شكرا لقرائتكم خبر عن 22 مليون دولار زيادة فى إيرادات فيلم براد بيت Ad Astra والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زادت إيرادات فيلم المغامرة والخيال العلمى Ad Astra بـ حوالى 22 مليون دولار في خلال الأسبوع الماضى، لتصل إلى 112 مليون و 257 ألف دولار، وكان قد حقق الفيلم في يومه الأول 19.5 مليون دولار حول العالم، وأنقسمت الإيرادات بين 44 مليون و 307 ألف داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و 67 مليون و 950 ألف دولار حول العالم.

الفيلم عرض في حوالى الـ 3460 شاشة في الولايات المتحدة الأمريكية، والإيرادات تعتبر سيئة بالنظر إلى ميزانية الفيلم البالغة 50 مليون دولار، ومن المتوقع أن يحصد فيلم Ad Astra إيرادات أكثر، لكى يتجنب أن يكون ضمن قائمة الأفلام الفاشلة لشركة Fox، حسبما نشر موقع " thewrap ".

وعرض فيلم Ad Astra في افتتاح مهرجان الجونة في دورته الثالثة، جنبا إلى جنب إلى عرضه بافتتاحية مهرجان تورنتو السينمائى.

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فيلم " Ad Astra " من تأليف واخراج جيمس جراي، ومن بطولة براد بيت و ليف تايلوروتومي لي جونس وجون اورتيز ولورين دين و غيرهم .

ويدورحول سفر رائد الفضاء روي مكبرايد إلى الحواف الخارجية للنظام الشمسي ليجد والده المفقود ويكشف لغزًا يهدد بقاء كوكبنا، ومن ثم ستواجه رحلته كشف لـ أسرار تتحدى طبيعة الوجود الإنساني ومكانتنا في الكون.