شكرا لقرائتكم خبر عن إضافة 3 حلقات أخرى للموسم الثانى من All American والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شبكة CW تجديد مسلسل All American إلى ثلاث حلقات أخرى، بعد عرض أولى حلقات الموسم الثانى، ليصل عدد حلقاته إلى 16 حلقة، ومن غير الواضح ما إذا كانت الشبكة قد تطلب حلقات إضافية في الأشهر القادمة على الرغم الموسم الأول أيضا تضمن 16 حلقة.
نجوم مسلسل All American هم دانيال إزرا، تاي ديجز، كريمة ويستبروك، تشاد كولمان، بري زد، جريتا أونيجو، سامانثا لوجان، مايكل إيفانز بيهلينج، كودي كريستيان، مونيه مازور، وجالين هول.
مسلسل All American مستوحى من حياة لاعب اتحاد كرة القدم الأميركي سبنسر بايسنجر، تتركز القصة على سبنسر جيمس، لاعب كرة قدم صاعد في مدرسة ثانوية وطالب في جامعة ساوث كرينشو هاي في كومبتون، عندما يقوم بيلي بيكر مدرب بيفرلي هاي لكرة القدم بتجنيد سبنسر للانضمام إلى فريقه، يجب أن يتعلم الشاب كيف يعيش في عالمين في وقت واحد، ويحافظ على علاماته، ويترك كل ذلك في الملعب.
وفي الموسم الثاني، أصبح سبنسر بطل كرة القدم الذي يجب أن يقرر ما إذا كان ينبغي أن يبقى في فريق بيفرلي هيلز أو يعود إلى جنوب لوس أنجلوس للتجمع مع أسرته واللعب مع والده.
اجتذب العرض الأول للموسم الثاني من All American تصنيفًا قدره 0.30 في الفئة الديموجرافية ما بين الأعمال 18 و49 و 884 ألف مشاهد، وبالمقارنة مع متوسط الموسم الأول، ارتفع هذا بنسبة 36 ٪ و 33 ٪ على التوالي، حسبما نشر موقع " tvseriesfinale ".
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