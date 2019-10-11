شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة Starz تروج للموسم الخامس من Outlander بفيديو و4 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل شبكة Starz الترويج للموسم الخامس من مسلسلها التليفزيوني "Outlander"، وذلك من خلال طرح فيديو و 4 صور عن المسلسل، وومن المقرر طرحه يوم 16 فبراير من العام المقبل 2020.

ويشهد الموسم الجديد للدراما التاريخية استمرار مغامرات عائلة فريزر، أثناء تنقلاتها في تجارب الحياة في أمريكا الاستعمارية، وخلال فترة من الاضطرابات الاجتماعية والسياسية الدراماتيكية. تحاول العائلة حماية منزلها في هذا العالم حيث أنها تعيش في منطقة نائية في ولاية كارولينا الشمالية.



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يتضمن طاقم العمل كاترينا بالف، وسام هيوجان، وصوفي سكيلتون، وريتشارد رانكين، وديفيد بيري، وجون بيل، وإد سبيليرز، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

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وكانت الشبكة قد طرحت الموسم الرابع من العمل في 4 نوفمبر من عام 2018 الماضى.



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وكانت قد كشفت الشبكة أيضا عن بدء عرض مسلسل الرعب والجريمة الجديد Dublin Murders، المستوحى من رواية للكاتبة تانا فرينش، يوم 10 نوفمبر المقبل.

وتركز أحداث المسلسل على تحقيقين في جريمة قتل قادهما المحققون الطموحون والكاريزميون روب رايلي وكاسي مادوكس، ومن المقرر أن يتكون الموسم من 8 حلقات.

المسلسل من بطولة توم فوجان لولور، كيليان سكوت، مو دانفورد، سارة جرين، كونيث هيل، إيان كيني، ليا ماكنمارا، يوجين أوهير، جوني هولدن، كاثي موناهان، أنطونيو عقيل، سام كيلي.