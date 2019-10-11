تعرف على موعد ومكان عزاء شوقي الماجري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد عبر حسابها بـ"إنستجرام" تدوينة تعلن بها تفاصيل عزاء المخرج شوقي الماجري. وكتبت عائشة: "عزاء المخرج شوقي الماجري، يوم السبت القادم بمسجد فريد شوقي بالعجوزة بعد صلاة المغرب". "الماجري" من مواليد 1961، له عدد من الأعمال المهمة أبرزها "أسمهان"، "اجتياح"، "هدوء نسبي"، "مملكة الصمت"، وأخر أعماله مسلسل "دقيقة صمت"، الذي عرض في رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا.

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