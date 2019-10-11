نانسي عجرم في مصر وبسمة بوسيل تلتقط "سيلفي".. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ساندي

نشرت الفنانة ساندي، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، صورة جديدة لها تظهر فيها على أحد الشواطئ.

أحمد سعد

نشر الفنان أحمد سعد، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة له، حازت على إعجاب جمهوره.

بوسي شلبي

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة بجوار صورة زوجها النجم الراحل محمود عبدالعزيز، أثناء تواجدها لتغطية الدورة الخامسة والثلاثين لمهرجان الإسكندرية السينمائي.

نانسي عجرم

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها أثناء تواجدها بمصر.

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أسيل عمران

نشرت الفنانة السعودية أسيل عمران، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بالأبيض والأسود.

دنيا بطمة

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ستيفاني صليبا

نشرت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها، تظهر فيها بـ"جمبسوت" أنيق بمدينة دبي الإماراتية.

رويدا عطية

نشرت الفنانة السورية رويدا عطية، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بصديقتها من داخل منزلها.

بسمة بوسيل

نشرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها.

نيللي مقدسي

نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان أصفر أنيق.