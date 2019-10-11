60 صورة من عزاء طلعت زكريا.. السقا ومصطفى شعبان وهنيدي بين الحضور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

أقيم مساء اليوم الخميس 10 أكتوبر، عزاء الفنان الكبير طلعت زكريا، في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

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شهد العزاء حضور عدد كبير من أصدقاء الراحل، كما حرص معظم نجوم الوسط الفني على التواجد لتقديم واجب العزاء، لنجله عمر، وكان من بين الحضور "سمير غانم، أحمد السقا، أحمد آدم، صلاح عبدالله، كريم فهمي، أحمد فهمي، عفاف شعيب، أكرم حسني، كريم محمود عبدالعزيز، حجاج عبدالعظيم، رياض الخولي، نهال عنبر، مصطفى شعبان، محمد إمام، أحمد السعدني".

وتواجد أيضًا "أحمد بدير، المخرج جلال الشرقاوي، محمد هنيدي، حمدي الميرغني، علي ربيع، كريم عفيفي، أوس أوس، محمد عبدالرحمن، هنا الزاهد، آيتن عامر، محمد عز العرب، وائل إحسان، أشرف زكي، إدوارد، رامي وحيد، شيكو، هشام ماجد، عمر حسن يوسف، أحمد داوود، محمد رجب"، إلى جانب علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الإعلامي طارق علام، الأب بطرس دانيال، ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.

يُذكر أن الفنان طلعت زكريا، توفي الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 59 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.