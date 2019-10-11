عُرض الفيلم السوداني " ستموت في العشرين " بمركز الإبداع بدار الأوبرا، ضمن فعاليات نادي السينما الأفريقية بالتعاون مع قطاع التنمية الثقافية.
وشهدت قاعة العرض أزدحام شديد حيث حرص الكثير من الجمهور المصري والجالية السودانية في مصر بحضور الفيلم ومتابعة الندوة التى تم إقامتها عقب عرض الفيلم.
أدار الندوة الناقد أحمد شوقي وقد حضر كل من منتج الفيلم حسام علوان الذي صرح للوفد بأنه تحمس للمشاركة في إنتاج فيلم " ستموت في العشرين " منذالقراءة الأولى للسيناريو ومتابعة الأعمال السابقة للمخرج فالفيلم كان بالنسبة له مغامرة تستحق أن يخوضها وبالفعل جنى ثمار هذة المغامرة، كما أوضح إن الفيلم سيكون قريبًا في دور العرض المصرية وإنه ليس قلق بخصوص نجاح الفيلم تجاريًا في مصر حيث يعيش في مصر حوالي 6 مليون سوداني ويستحقوا أن يتم ستهدافهم وهناك الكثير من الجمهور المصري المهتم بالسينما السودانية فالفيلم ليس فقط من أجل النخبة وتمني أن يحوز الفيلم إعجاب الجمهور
حضر ايضًا الندوة الفنان طلال عفيفي وقد صرح بأن شخصية الأب كانت تحدي له فالشخصية قليلة الكلام ويعتمد أكثر على ملامح وجهه، كما أوضح إن شخصية الأب من الشخصيات الإيجابية في الفيلم من وجه نظره فهو الوحيد الذي أتخذ قرار حتى وإن كان القرار هو الهروب بغض النظر عن الأتفاق أو الإختلاف الأخلاقي على الشخصية
الجدير بالذكر إن فيلم ستموت في العشرين قد حصل على عدة جوائز أهمها جائزة " أسد المستقبل " بمهرجان فينيسيا كما حصل على جائزة النجمة الذهبية في مهرجان الجونة السينمائي
كانت هذه تفاصيل خبر حضور جماهيري كبير لـ" ستموت في العشرين " بدار الأوبرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.