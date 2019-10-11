شاهد.. نجوم الفن يشاركون بعزاء طلعت زكريا

حرص عدد كبير من نجوم الفن و الإعلام و الشخصيات العامة على حضور عزاء النجم الراحل طلعت زكريا، والمقام بمسجد الحامدية الشاذلية، في محافظة الجيزة.

وكان من أبرز الحضور: "النجم أحمد السقا، والنجم محمد هنيدي، والموسيقار هنادي مهني، والمخرج جلال الشرقاوي، والنجم القدير سمير غانم، والفنان أحمد فهمي، ورجل الأعمال علاء محمد حسني مبارك، والرجل السياسي جمال محمد حسني مبارك، والمستشار مرتضى منصور، والفنان مصطفى قمر، وعضوة نقابة المهن التمثيلية نهال عنبر، وعضو نقابة المهن

التمثيلية إيهاب فهمي، والفنان أحمد بدير، والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنانة دنيا، والفنانة آيتن عامر، والفنان علي ربيع، ورئيس المركز الكاثوليكي للسينما، الأب بطرس دانيال.

بالإضافة إلى العديد من نجوم الفن ومنهم: كريم عفيفي، أكرم حسني، محمد عبد الرحمن، سليمان عيد، مجدي بدر، محمد محمود.

والفنان طلعت زكريا توفى ظهر يوم الثلاثاء الماضي، عن عمر يناهز الـ 58 بعد تعرضه لأزمة صحية،

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وتم نقله على أثرها لإحدى المستشفيات، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وولد الفنان طلعت زكريا في محافظة الإسكندرية بعام 1960، ودرس التمثيل والإخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج منها في عام 1984.

وأثناء دراسته في المعهد، وتحديدًا بعام 1982 شارك زكريا في مسرحية استعراضية اسمها "الشخص"، وهي مسرحية تم صبغها بطابع مصري شعبي، وهي من إعداد الشاعر أمل دنقل عن مسرحية لبنانية تحمل الأسم نفسه وكانت قد عرضت في عام 1968، وهي من بطولة المطربة فيروز.

ومن ناحية آخرى جاءت وفاة الفنان طلعت زكريا قبل عرض فيلمه الجديد بعنوان "بعد الخميس"، والمقرر طرحه قريبًا بجميع دور العرض.