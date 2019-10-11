جيانا عنيد تمتاز بالجرأة والخجل.. وحلقت شعرها "ع الصفر" وعبد المنعم عمايري دعمهاموجز "الفن": الموت...

ميرنا وليد - بيروت - ​جيانا عنيد​ممثلة سورية ولدت في 14 أيار/مايو عام 1981، وبدأت بمسرح الهواة وحازت على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الشام المسرحي الثالث عام 2008 عن دور "دليلة" بمسرحية "تشيللو"، وأتت الفرصة لها عبر ورشة عمل عُقدت تحت إدارة المخرج المسرحي عروة العربي، فكان عدد الطلاب عندما بدأت الورشة 30 شخصاً، وإنتهى بممثلتين إثنتين قامتا بالعرض، ثم إلتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وكان عرض التخرج مسرحية "بإنتظار المطر" بإدارة المخرج ​سامر عمران​.

تمتاز بالجرأة والخجل في آن معاً، أذهلت بموهبتها كل المخرجين الذين وقفت أمام كاميراتهم، من خلال إحساسها العالي ورقيها وذوقها الرفيع.

أعمالها

شاركت جيانا عنيد في 30 مسلسلاً، أهمها "أهل الراية" عام 2008 و"شيفون" و"​بقعة ضوء​ 8" عام 2011 و"​حائرات​" و"قمر شام" عام 2013 و"الغربال" و"وراء الوجوه" عام 2014 و"دنيا 2" و"شهر زمان" عام 2015 و"​خاتون​" و"الندم" عام 2016 و"​وردة شامية​" عام 2017 و"رائحة الروح" عام 2018 و"غفوة القلوب" عام 2019.

وفي عام 2017 أدت دور البطولة في فيلم "طريق النحل" مع المخرج عبد الحميد عبد اللطيف وإلى جانب الممثل اللبناني ​بيار داغر​.

ع الزيرو

عندما شاركتجيانا عنيدفي مسلسل "خاتون" حلقت شعرها على "الزيرو"، وصوّرت نفسها بمقطع فيديو وهي تحلق شعرها بالكامل، وحقق هذا الفيديو إنتشاراً كبيراً.

وعندما سئلت عن عدم استخدامها للباروكة بدل من الحلق، قالت إنها اختارت الدور للقيام بكل الشخصية كاملة، وإنها لم تندم ولا لحظة بل هي خطوة جيدة وسعيدة جداً بما حققته، حتى وإن عاد الزمن مرة أخرى فكانت ستختار أن تحلق شعرها مرة أخرى.

كيف تعاملت مع شعرك بعد المسلسل؟ أجابت في لقاء سابق مع موقع "الفن": "حقيقة لم أحب تسريحة شعري الجديدة ولم أتقبلها، وتعاملتُ مع الموضوع على أنني فتاة شرقية، وحاولت الاحتفاظ بكل خطوة مررت بها ومراحل نمو شعري عبر الصور كي لا تضيع مني مع مرور الوقت وتبقى في ذاكرتي".

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مستقبل مهم

عبّر الممثل السوري ​عبد المنعم عمايري​ عن دعمه لجيانا عنيد، لإقدامها على قص شعرها، وقال: "مهنة التمثيل نبيلة جداً وبقدر ما يبذل الممثل جهداً في سبيلها ويمتلك مخزوناً ثقافياً ومعرفياً وحياتياً بقدر ما تكون كريمة تجاهه بشرط أن يؤمن بها، وقد يضطر الممثل في كثير من الأحيان للتخلي عن شعره، عداك عن أنه يعرّض بشرته للأذى بشكل مستمر لكثرة الماكياج... كل ذلك تضحية منه في سبيل مهنته ورسالته، هنا بدوري أهنئ جيانا على هذه الخطوة فهي ممثلة شابة وأعتقد أن مستقبلها مهم جداً وستثبت نفسها على الساحة الفنية".

أدوار مثيرة

حول إمكانية تقديمها لأدوار مثيرة وجريئة في مسلسلات تلفزيونية أو أفلام سينمائية، توضح جيانا عنيد في مقابلة صحافية: "برأيي أن أي فكرة أو قضية إذا طرحت بشكل فني صحيح فسأقدمها ولو كانت جريئة بشرط ألا تؤذي عين المشاهد بحيث لا ينفر المشاهد من الممثلة ولا يشعر أن هناك ابتزازاً بالتقديم، ولذلك أنا أدرس الدور وأدقق في الحالة الفنية التي سيؤدي من خلالها ومجمل التفاصيل المتعلقة بالدور والكادر الفني، الذي سأعمل معه في المسلسل".

معلومات قد لا تعرفونها عن جيانا عنيد

الممثلات المفضلات لها هن ​فاتن حمامة​ و​بينيلوبي كروز​ وأدوري تاتو و​كاريس بشار​.

تعتبر أن بدايتها كانت من مسلسل "حائرات".

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