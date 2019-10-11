موجز "الفن": الموت يغيّب شوقي الماجري وأنجي خوري تشبه نفسها بـ هيفا وهبي.. وشيراز ترفع دعوى ضد قمر

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية رحيل المخرج التونسي شوقي الماجري عن 57 عاماً خاص الفن- هشام صادق يكشف تفاصيل أغنيتي سمية الخشاب وأعماله المستقبلية قمر لـ أنجي خوري: "بدك ألف سنة لتوصلي لكعب سكربينة هيفا وهبي" خاص "الفن"- شيراز ترفع شكوى ضد قمر بالنيابة العامة خاص "الفن"- هذا ما قالته تولاي هارون في ذكرى وفاة شقيقتها شيرين رضا ترقص بعيد ميلاد عمرو دياب بحضور دينا الشربيني.. بالفيديو المزيد المزيد

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