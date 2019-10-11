تراند اليوم : “فرسان النغم فى السينما المصرية” بالإسكندرية السينمائى

أقيمت على هامش عروض المهرجان ندوة مهمة عن كتاب “فرسان النغم فى السينما المصرية” للدكتورة رانيا يحيى رئيسة قسم فلسفة الفن بأكاديمية الفنون وهو كتاب جديد في المكتبة الثقافية فى مصر، حيث يتناول مشوار ١٣ مؤلفا موسيقيا اثروا السينما المصرية بعطائهم الغزير امثال فؤاد الظاهرى ، علي إسماعيل ، وأندريا رايدر.

حضر الندوة عددا كبيرا من المتخصصين على رأسهم المخرج الكبير علي عبد الخالق ، والدكتور حسن عماد مكاوى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة السابق أدارها الناقد الفنى الكبير أشرف غريب.

كتاب فرسان النغم فى السينما المصرية أحدث إصدارات هيئة المطابع الأميرية.