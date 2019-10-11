كتب امير فتحي في الجمعة 11 أكتوبر 2019 12:56 صباحاً - نشرت الملكة رانيا، عقيلة العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، صورة جمعتها بالسيدة انتصار السيسي عقيلة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وعلقت الملكة رانيا على الصورة قائلة: “مع عقيلة الرئيس المصري السيدة انتصار السيسي خلال زيارة جلالة الملك إلى جمهورية مصر العربية”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر الملكة رانيا تنشر صورتها مع انتصار السيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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