كتب امير فتحي في الجمعة 11 أكتوبر 2019 12:56 صباحاً - حرص الفنان التونسي صابر الرباعي على توجيه التهنئة الى زوجته إخلاص جنيفان بمناسبة عيد ميلادها. ونشر صابر الرباعي صورة له مع زوجته وعلق قائلا: “‏إلى من سكنت قلبي و ملكت روحي أقول لك بمناسبة عيد ميلادك ، كل عام وأنت الزوجة و الرفيقة والصديقة و الملهمة و سيدة قلبي، متمنيا لك الصحة و طول العمر و يخليك لنا و لأطفالنا.❤️”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر بكلمات رومانسية.. صابر الرباعي يهنىء زوجته بعيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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