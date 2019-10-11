شاهد.. رحمة رياض تدعم متظاهري العراق بأغنية “نازل آخذ حقي”

كتب امير فتحي في الجمعة 11 أكتوبر 2019 12:56 صباحاً - أطلفت الفنانة العراقية رحمة رياض أغنيتها الوطنية الجديدة التي أصدرتها عبر قناتها الرسميّة على اليوتيوب بعنوان “نازل آخذ حقي”. أغنية “نازل آخذ حقي” من كلمات قصي عيسى، ألحان علي صابر، توزيع محب الراوي. ولقد وجّهت فيها إهداءً إلى شباب بلدها العراق جاء فيه: “إلى الشباب الذي وحَدّهم حب الوطن رغم إختلاف مطالبهم، خرجوا بمظاهرات سلمية تدعوا للإصلاح من الفساد، والخدمات المتردية ومستوى التعليم، خرجوا دون أن تقودهم جهة سياسية، رافعين الأعلام العراقية فقط…من رحمة رياض العراقية”. ويقول مطلع الاغنية: “حتى السقف الي ساترني … حتى ابهذا اجيت اتضرني.. ساكت بس انت التجبرني.. نازل اخذ حقي ..”

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