شاهد.. سما المصري باللانجري متحدثة عن الحرمان والخيانة!

كتب امير فتحي في الجمعة 11 أكتوبر 2019 12:56 صباحاً - تحدثت الفنانة سما المصري في فيديو، نشرته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن الاسباب التي تدفع المرأة الى الخيانة.

وظهرت سما المصري في الفيديو وهي تجلس على سريرها مرتدية لانجري وتتحدث بدلع عن اسباب الخيانة قائلة “الرجل يمكن يبقى معها في العلاقة الجنسية كويس لكن في حاجات ثانية ما بعوضها زي الحنية ويعاملها كويس”.

ووجهت سما المصري تحذيرا الى الرجال قائلة: “الست لو محرومة يمكن تخونك ويمكن تروح لرجل اقل منك”.