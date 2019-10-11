مفاجأة لباريش أردوتش بمناسبة عيد ميلاده في الكواليس.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأ فريق عمل مسلسل «الغراب» في موسمه الثاني، بطله النجم التركي باريش أردوتش، واحتفلوا بعيد ميلاده خلال كواليس التصوير.

الشركة المنتجة للمسلسل المعروض حالياً في تركيا نشرت صورة للنجم التركي من أجواء الاجتفال، ظهر فيها أمام قالبي كيك، حيث تبادل فانز الفنان الوسيم الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متمنيين لباريش الذي اكمل عامه الـ32 مزيد من النجاح والتوفيق.

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يُذكر أن باريش يجسد في «الغراب»، دور شاب يُدعى «كوزغون»، والذي يسعى للانتقام من أجل والده الشرطي الذي راح ضحية لفخ، في الوقت الذي تجسد فيه الفنانة التركية بورجو بيريجيك دور محامية تُدعى «ديلا»، وهي حبيبة باريش ومحاميته في أحداث العمل.

من ناحية أخرى، كان فيلم «وقت السعادة» آخر أعمال باريش أردوتش، وقد شارك في بطولته أمام الفنانة التركية إلتشين سانجو، حيث حقق النثائي نجاحاً كبيراً على الشاشة، وخاصة بعد مشاركتهما بطولة المسلسل الشهير «حب للإيجار».