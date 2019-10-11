توبا بويوكستون في رحلة رومانسية مع حبيبها خارج تركيا.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن الفنانة التركية توبا بويوكستون الشهيرة بـ«لميس» قد ضاقت ذرعاً من ترصد عدسات الباباراتزي لها داخل إسطنبول، وقررت الانفراد بحبيبها في أجازة حالمة خارج تركيا.

توبا طارت مع حبيبها، رجل الأعمال التركي أوموت أفيرجان إلى إنجلترا، وقد نشر الأخيرة صورة رومانسية خاصة جمعته بالنجمة التركية، كشفت استمتاع الثنائي بوقتهما هناك بالرغم من صقيع لندن.

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يُذكر أن توبا بويوكستون بدأت في مواعدة أوموت أفيرجان الذي يصغرها بحوالي 7 سنوات بعد أيام على طلاقها من زوجها السابق، الفنان التركي أنور صايلاك، الذي انفصلت عنه يونيو 2017 بعد 6 سنوات زواج اثمرت عن التوأم «مايا وتوبراك» 19 يناير 2012.

من ناحية أخرى، بدأت توبا بويوكستون في تصوير مسلسلها الجديد «النهضة العثمانية» الذي تشارك في بطولته أمام الفنان التركي جيم يغيت أوزوم أوغلو، وهو العمل الذي تتعاون فيه مع شبكة Netflix العالمية، كما أنه المسلسل الذي تعود به إلى جمهورها بعد آخر أعمالها «جسور والجميلة» الذي شاركت في بطولته أمام النجم التركي كيفانج تاتليتوج.