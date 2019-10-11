صورة مُحرجة للنجمة التركية سيريناي ساريكايا تجعل جمهورها يتهمونها بالبخل.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحولت الفنانة التركية سيريناي ساريكايا لمادة خصبة لسخرية النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أحدث صورة التقطتها لنفسها على طريقة الـSelfie.

سخرية الفانز ليست من طلّة الفنانة أو ملابسها وغيرها من تفاصيل الصورة، وإنما من «كوفر» هاتفها الذي حمل أول حرفين من اسمها «ss»، حيث بدا ممزقاً بشكل كبير من الجوانب، حتى أن البعض اتهمها بالبخل، لعدم حرصها على تغييره بمجرد أن لاحظت تلفه، وهو الأمر الذي لا يليق بحجم نجوميتها.

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من ناحية أخرى، بدأت سيريناي ساريكايا حالياً في عرض موسم جديد من مسرحيتها الاستعراضية «أليس في بلاد العجائب» التي تشارك في بطولتها أمام الفنان التركي شكرو اوزيلديز، انيس اريكان، و إيزجي مولا، وغيرهم.

على الجانب الشخصي، انفصلت سيريناي ساريكايا عن حبيبها، الفنان التركي كرم بورسين بعد علاقة عاطفية تجاوزت الـ3 سنوات، بينما لم يكشف الثنائي سبب قرراهما بالانفصال، في الوقت الذي نفى فيه النجمان أن يكون خلافهما بسبب الخيانة.