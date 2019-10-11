لؤي يطلق الليلة «سهرانين»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق المطرب المصري لؤي، يوم الخميس 10 أكتوبر، أغنيته الجديدة، والتي تحمل “الليلة سهرانين” بمشاركة لأول مرة من أولاده “لمار وآسر”، وذلك عبر جميع المتاجر الإلكترونية.

ومن جانبه، قال المطرب لؤي في تصريحات صحفية إن أولاده لديهما حب وعشق للموسيقى منذ صغرهما ودائما ما يستمعون ويرددون أغنياته، وأنه في يوم ذهابه إلى الإستوديو لتسجيل أغنية “الليلة سهرانين” أصروا على الذهاب معه وأثناء تواجدهما قاما بترديد الأغنية فعرض على الموزع محمد شفيق مشاركتهما معى فى تسجيل الأغنية.

وأشار لؤى أنه بالرغم من مفاجأة شفيق بهذا العرض لكنه نال إعجابه وبالفعل قام أولادي بمشاركتي في الغناء ونالا إعجاب الجميع.

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أغنية “الليلة سهرانين” من كلمات محمد مصطفى مالك وعمرو المصري وألحان محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، ويقول مطلع الأغنية : الليلة سهرانين للصبح مكملين .. هنغنى يا عين يا ليل مع حبايبنا

طنش وفرفش وعيش .. قول بس خلاص مفيش

من الليلة مش مسموح حاجة تتعبنا.