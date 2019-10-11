تامر حسنى يستعد لتصوير «مش أنا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد النجم والمطرب المصري تامر حسنى، لتصوير فيلم جديد يحمل اسم “مش أنا “، منتصف شهر نوفمبر المقبل، الذي يتعاون فيه لأول مرة مع المخرجة سارة وفيق.

ويعقد حاليا، تامر وفريق عمله جلسات عمل مكثفة للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل، وتحديد الشخصيات الرئيسية والتعاقد معهم، والملابس والديكورات والتفاصيل الأخرى، من أجل البدء فى التصوير مباشرة.

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وشرع تامر حسنى منذ فترة على إنقاص وزنه ليصبح نحيفا، لاسيما أن الشخصية التي يقدمها في أحداث الفيلم تتطلب ذلك، ولذلك خضع لرجيم قاسى من أجل الظهور بالشكل المطلوب، وهو ما جعله يفقد الكثير من عضلاته.

وفي نفس السياق، ينتظر تامر حسنى عرض فيلمه الجديد “الفلوس”، والذي يشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم أحمد السقا، والنجمة مى عز الدين، ونجوم مسرح مصر الفنان على ربيع، والفنانة ويزو، وآخرين، فيلم الفلوس قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.

فيلم “مش أنا” قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق، انتاج شركة “سينرجى” وشركة T H برودكشن .