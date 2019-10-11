شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أمينة رزق وسعيد صالح وغسان مطر فى كواليس فيلم الفارس والأميرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صفحة فيلم الرسوم المتحركة "الفارس والأميرة"، فيديو من كواليس تسجيل أصوات الفيلم ومنها للراحلين أمينة رزق وسعيد صالح وغسان مطر.

الفارس والأميرة يعد أول تجربة مصرية سينمائية للرسوم المتحركة، لذي انطلق العمل عليه منذ 20 عامًا، قد واجهته بعض العثرات الإنتاجية إلى أن خرج للنور.

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ويشارك فى بطولته بالآداء الصوتى كلاً من محمد هنيدي، ومدحت صالح، ودنيا سميرغانم، وماجد الكدواني، وعبد الرحمن أبو زهرة، وعبلة كامل، بالإضافة إلى الراحلين سعيد صالح وأمينة رزق، من سيناريو وإخراج بشير الديك، ومن رسوم فنان الكاريكاتير الراحل مصطفى حسين، ويشارك بالغناء فيه الفنان مدحت صالح والفنانة لقاء الخميسى.

أحداث الفيلم، مستوحاة من قصة تاريخية حقيقية، جرت في القرن السابع الميلادي، تدور حول شخصية محمد بن القاسم، الذي سمع بما كان يقوم به القراصنة من عمليات سلب وانتهاك لحقوق النساء والأطفال المخطوفين في عرض البحر، فقرر ترك مدينته البصرة والذهاب في مغامرة مثيرة، ذات طابع خيالي، مع صديق عمره زيد، ومُعلمه أبو الأسود، لمقاتلة الملك الظالم "داهر" الذي كان يتقاسم مع القراصنة ما يحصلون عليه من غنائم وسبايا خلال رحلته يتعرف ابن القاسم على الأميرة لبنى، ليبدأ رحلة أخرى يواجه فيها أقداره المُنتظرة.