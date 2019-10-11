شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام اثنين من الممثلين إلى الموسم الثانى من Roswell, New Mexico والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة CW انضمام أثنين من الممثلين إلى الموسم الثانى من مسلسل Roswell, New Mexico، وهما جيسون بير، وجايوس تشارلز، ولم تكشف الشبكة عن الدور الذى سيقوم به كلا الممثلين جيسون بير، وجايوس تشارلز.

وكات قد أعلنت الشبكة انضمام المممثلة جوستينا أدورنو إلى الموسم الثانى من مسلسل Roswell, New Mexico، الذى يعرض على شبكة CW ، وستلعب أدورنو دور ستيف، وهى فتاة شابة بارعة حاصلة على تعليم جيد، ولا تخشى التعبير عن آرائها حيث تميل إلى الجدل دائما.

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وتركز الدراما العلمية على ليز أورتيكو، وهي امرأة شابة تعود إلى المنزل وتكتشف أن حبيبها القديم في الحقيقة مخلوق فضائى، ويشمل الممثلون جانين ماسون، ناثان دين بارسونز، ليلي كاولز، مايكل فلامز، مايكل تريفينو، تايلر بلاكبيرن، هيذر هيمنز، تريفور سانت جون، وكاران أوبروي.

ومن المقرر أن يعرض الموسم الثانى من Roswell, New Mexico على شبكة CW في أوائل عام 2020، حسبما نشر موقع " tvseriesfinale ".

بالإضافة إلى ذلك كانت قد أعلنت الشبكة انضمام الممثلة الأمريكية ألاينا هوفمان إلى الموسم السابع والأخير من مسلسل The 100، الذى يعرض على شبكة CW، وتلعب هوفمان دور نيكي فى مسلسل الـ The 100، وهى سارقة بنك وقاتلة سريعة لا يمكن التنبؤ بشرها المطلق، كما أنها ستدافع عن شعبها في العالم الجديد المعقد من سانكتوم.