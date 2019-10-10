الجمهور الأردني يهتف لـ صدام حسين في مباراة الأردن والكويت!.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 10 أكتوبر 2019 11:57 مساءً - وجهت صحيفة الرأي الكويتية انتقادات للجمهور الأردني في مباراة الأردن الكويت التي جرت مساء الخميس ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين، على استاد عمّان الدولي ، وذلك عقب ترديده هتافات للرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

الصحيفة وصفت الهتافات بـ”المشينة” وذكرت أن الإتحاد الكويتي تقدم بشكوى رسمية حيال ذلك.

هذا وقد اصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم ، الخميس ، بيانا للتعليق على الهتافات التي اطلقتها بعض الجماهير باسم صدام حسين ، قبل لقاء الاردن والكويت في التصفيات الاسيوية المزدوجة.

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وقال البيان : يرفض الاتحاد الاردني لكرة القدم وبشدة ما صدر من هتافات خارجة عن الاطر الرياضية والاعراف والمبادئ المعززة لقيم الاحترام والحفاوة، والتي خرجت عن فئة غير مسؤولة ودخيلة على قيم مجتمعنا الاردني الاصيل المحب لأشقائه والحريص على عكس كل صور الترحيب والتقدير لضيوفه الاعزاء.

واردف الاتحاد : واذ يبدي الاتحاد الاردني لكرة القدم أسفه المقترن بالاستغراب والاستهجان من هتافات غير مسؤولة صدرت عن مدرجات ستاد عمان الدولي خلال مباراة منتخبنا الوطني وشقيقه الكويتي، فإن الاتحاد سيتخذ كل الاجراءات الكفيلة بمحاسبة المسيئين والذين لا يمثلون الاردن بأخلاقه وتقديره للأشقاء كافة، مع التأكيد على الاعتزاز الكبير بالعلاقات المميزة التي تجمعنا والاشقاء في الكويت وفي المجالات كافة ومنها كرة القدم والتي تعد مثالا يحتذى بالتعاون والتنسيق.

وتابع : ويؤكد الاتحاد الاردني لكرة القدم فخره واعتزازه بالعلاقة الراسخة مع نظيره الكويتي وتقديره للمسيرة المعطرة لدولة الكويت الشقيقة وفي المجالات كافة، وذلك مدعاة فخر واعتزاز.