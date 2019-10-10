ما هي قصة الخلاف بين عادل إمام والراحل طلعت زكريا.. وكيف انتهى!

كتب امير فتحي في الخميس 10 أكتوبر 2019 11:57 مساءً - عقب انتشار نبأ وفاة الفنان طلعت زكريا في أحد المستشفيات عن عمر ناهز 59 عاماً، بدأ نشطاء على مواقع التواصل الاجتاعي في البحث عن أهم الأحداث التي مر بها الفنان الراحل في حياته.

وبدأ رواد “تويتر” يتداولون فيديوهات للفنان طلعت زكريا، وكان على قائمتها حوار له مع برنامج “الجمعة في مصر المذاع على قناة mbc مصر، تحدث فيه عن خلافه مع الزعيم عادل إمام بعد مشاركته له في مسلسل “العراف” في عام 2013.



قال الفنان طلعت زكريا، إن الفنان عادل إمام له قيمة فنية عالية الكل يعرفها فهو “الزعيم” الذي لن يتكرر، ولكن بعد أن شاركت معه في مسلسل “العراف” اتخذت قرار عدم التمثيل مع مرة ثانية لأسباب هو يعرفها، ولم أود أن يتدخل أي وسطاء بيني وبينه لحل هذه المشكلة لعدم التوقيع بيننا لأنه قرار بلا رجعة.

وأضاف طلعت زكريا: “لقد تعاونت كثيراً مع الزعيم عادل إمام كضيف شرف أو دور ثاني، فهو بطل وأنا أيضاً بطل فكفى ذلك، لأن الزعيم عندما يطلبني أنا أو أحد الفنانين سنأتي للعمل معه ولكن لو أحد الفنانين طلب الزعيم للعمل معه هل سيوافق؟ بالطبع لا”.

وتحدث عن موقف دخول الزعيم عادل إمام عليهم أثناء تصوير أحد مسلسلاته وكيف احتضنه وأنهى الخلاف بينهما.