الجمهور ينتقد زينة بسبب طلعت زكريا بعد أن وجهت لمتابعيها رسالة غامضة

كتب امير فتحي في الخميس 10 أكتوبر 2019 11:57 مساءً - أثارت الفنانة زينة الجدل مجدداً بين متابعيها بعد أن نشرت صورة له من خلال حسابها الشخصي عبر “إنستغرام”، وعلقت على الصورة بتعليق غامض قائلة: “اقرأ نفسك جيدا ثم انتقد غيرك”.

وبمجرد نشر الصورة قوبلت زينة بكم كبير من الهجوم بسبب عدم تقديمها التعازي في وفاة الفنان الراحل طلعت زكريا، إذ علق متابعوها على الصورة بقولهم: “هو أنت ليه معزتيش في طلعت زكريا”.

من ناحية أخرى، تنتظر زينة طرح أحدث أفلامها “الفلوس” في دور العرض مع النجم تامر حسني، بعد نجاحه اللافت في فيلمه الفائت “البدلة”، إذ كان مقرراً أن يعرض بداية تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، إلا أنه تم تأجيل عرضه إلى منتصف العام الدراسي كانون الثاني (يناير) المقبل.