حلا شيحة تتحدث عن الرجل الذي تحبه

كتب امير فتحي في الخميس 10 أكتوبر 2019 11:57 مساءً - استخدمت الفنانة حلا شيحة خاصية القصص المصورة، الملحقة بحسابها الشخصي في “إنستغرام”، ونشرت عليها مقولة توضح ‏نوعيتها المفضلة من الرجال.

وجاء فيها: ‏‏”المرأة لا تحب ذلك الرجل الذي يستأذن ليدخل حياتها، دغدغ الباب يا ‏ابني وتوكل على الله”، وعلقت حلا على المقولة مبدية إعجابها بها: “حلوة”.‏



وكانت حلا شيحة أثارت الجدل في الفترة الأخيرة على إثر مشاركتها في مهرجان الجونة بسبب عدد من إطلالاتها التي أغضبت عدداً كبيراً من جمهورها مما دعاها لأن تغلق خاصية التعليقات على صورها.

يذكر أن حلا شيحة شاركت محمد رمضان في بطولة مسلسل “زلزال” وهو العمل الأول الذي عادت من خلاله ‏بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، خلال شهر رمضان الماضي‎.‎