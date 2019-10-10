باسم يوسف يضع محمد صلاح بمأزق كبير.. وانتقادات كبيرة

كتب امير فتحي في الخميس 10 أكتوبر 2019 11:57 مساءً - اثارت صور للاعب كرة القدم المصري ونجم فريق ليفربول الإنكليزي ​محمد صلاح​ برفقة الإعلامي المصري ​باسم يوسف​ حملة انتقادات كبيرة لصلاح.

وفي التفاصيل انه واثناء حفل مجلة “جو كيو” الأميركية حيث نال صلاح جائزة رجل العام في حفل أقيم في دولة الإمارات، التقط معه الإعلامي المصري باسم يوسف العديد من صور الـ”سيلفي” وقدمه على طريقته الساخرة قبيل حصوله على الجائزة

ونشر يوسف الصور عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مما عرض اصلاح لحملة إنتقادات شديدة بسبب مواقف باسم يوسف من النظام المصري الحالي برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

يذكر ان الحفل حضره الحفل العديد من نجوم الفن المصري، مثل يسرا وآسر ياسين وشيرين رضا ومينا مسعود.