وفاة المخرج التونسي شوقي الماجري في مصر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفى صباح اليوم الخميس المخرج التونسي شوقي الماجري، بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة دخل على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وكان المخرج شوقي الماجري، قد أصيب بجلطة خلال الأيام الماضية و حاول الأطباء وقف المضاعفات الناتجة عنها إلا أنه فارق الحياة.

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شوقي الماجري، أشرف على إخراج العديد من الأفلام والأعمال السينمائية المُختلفة، كان آخرها مسلسل “دقيقة صمت”، الذي تم عرضه في رمضان الماضي.

المخرج التونسي من مواليد العام 1961م أخرج العديد من الأعمال الفنية منها ” أسمهان، هدوء نسبي، مملكة النمل، دقيقة صمت” وغيرها من الأعمال والتجارب الفنية، وكان أبرزها مسلسل أسمهان الذي عرف النجومية والشهرة من خلاله وحصد العديد من الجوائز عنه وشارك فيه الفنانة السورية الشهيرة سُلاف فواخرجي.

شوقي الماجري، حاصل على الماجستير من المعهد الوطني للسينما والمسرح من معهد وودج وهو واحداً من أهم المعاهد المعروفة في عالم الفن والمسرح في أوروبا والعالم بشكل كامل، وهو ما قدم للمخرج شوقي الماجري الكثير من الخبرة والعلم الناجح في سبيل الإرتقاء بما لديه من موهبة وحب للإخراج.