نجوم الفن في عزاء طلعت زكريا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور عزاء الفنان المصري الراحل طلعت زكريا، والذي توفي، الثلاثاء، بعد أزمة صحية مفاجئة أدخلته المستشفى في حالة حرجة جدا، ليرحل عن عالمنا بعد ساعات فقط عن عمر ناهز 59 عاما.
وكان من بين الحضور في العزاء الذي أقيم، الخميس، في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين بمحافظة الجيزة، كل من أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، والفنانون أحمد السقا وآيتن عامر وهنا الزاهد وأحمد فهمي وسليمان عيد وغيرهم.
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