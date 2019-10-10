هنا الزاهد بينهم.. نجوم الفن في عزاء طلعت زكريا.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توافد عدد كبير من نجوم ونجمات الوسط الفنيّ في مصر، على دار مناسبات مسجد الحامدية الشاذلية بمحافظة الجيزة، لتأدية واجب العزاء في الفنّان المصريّ، طلعت زكريا، الذي غيبّه الموت عن عالمنا الثلاثاء الماضي عن عمر ناهز 59 عامًا بعد صراع مع المرض.

وتواجد المخرج عمر طلعت زكريا، نجل الفنان الرّاحل في مدخل العزاء، لاستقبال المعزّين، وسط حالة من الحزن الكبير، كما تواجدت شقيقته إيمي في قاعة السّيّدات، وسط مساندة النجوم والنجمات.

وكان الفنان أحمد السقا، من أوائل الحضور، وكذلك أحمد فهمي، وزوجته الفنانة هنا الزاهد، ابنة طليقة طلعت زكريا التي ظهرت في حالة حزن شديدة، كما ظهر في العزاء كل من الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد هنيدي، وسليمان عيد، وآيتن عامر وزوجها محمد عز العرب، ونجوم مسرح مصر وأبرزهم على ربيع، و أوس أوس، ومحمد عبدالرحمن.

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وتوفي الفنان طلعت زكريا، الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 59 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

وولد زكريا في الـ 29 من آذار/مارس 1960، وترك بصمة كبيرة في الفن المصري بعدما شارك في العديد من الأعمال الفنية، وكان آخرها فيلم ”حليمو أسطورة الشواطئ“ في كانون الأول/ ديسمبر 2017، كما انتهى آخرًا من تصوير فيلم ”الموقف“، بمشاركة منة فضالي وكان يحضر لفيلم "الخوذه"، برفقة ابنته إيمي، ولكنه رحل قبل البدء في تصويره.

حياة طلعت زكريا كانت مليئة بالأسرار التي خبّأها داخله إلى وقت قريب قبل رحيله، حيث كشف عن مروره بمرحلة فقر تزامنت مع مرضه، رغم الأعمال السينمائية والدرامية التي قدمها.