مي عمر تثير الجدل بـ قبلة لزوجها أثناء الاحتفال بعيد ميلادها

نشر المخرج محمد سامى فيديو أثناء الاحتفال بعيد ميلاد زوجته مى عمر عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".وعلق محمد سامى على الفيديو قائلا "عيد ميلاد سعيد ياحب".

وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : "ربنا يخليكوا لبعض - كل سنة وانت طيبة"يذكر أن آخر أعمال مى عمر المسلسل " ولد الغلابة " الذي قدمت فيه البطولة النسائية مع أحمد السقا وعرض في رمضان الماضي ،وحققت من خلاله نجاحا كبيرا بعد أن تصدر قائمة المسلسلات الأعلي مشاهدة.

كما تألقت مى عمر بإطلالات متميزة في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة

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