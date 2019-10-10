ورد الخال في سوريا لمسلسلٍ جديد

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: وصلت الممثلة اللبنانية ورد الخال إلى سوريا لتصوِّر مشاهدها في مسلسل جديد بعنوان "يا مالكا قلبي".
والجدير ذكره أن العمل يحمل مواضيعاً مؤثرة وذات قيمة إنسانية لكونه يناقش قضيتي العقم ووهب الأعضاء. علماً أنه من كتابة عثمان جحا وإخراج علي علي ويجمعها مع الممثل عباس النوري.
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