شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يبدأ تصوير فيلمه الجديد "مش أنا " منتصف نوفمبر.. وينتظر الفلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر النجم تامر حسنى على منتصف شهر نوفمبر المقبل موعدا للبدء فى تصوير فيلمه الجديد "مش أنا"، الذي يتعاون فيه لأول مرة مع المخرجة سارة وفيق، حيث يعقد حاليا تامر وفريق عمله جلسات عمل مكثفة للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل، وتحديد الشخصيات الرئيسية والتعاقد معهم، والملابس والديكورات والتفاصيل الأخرى، من أجل البدء فى التصوير مباشرة.

وشرع تامر حسنى منذ فترة على إنقاص وزنه ليصبح نحيفا، لاسيما أن الشخصية التي يقدمها في أحداث الفيلم تتطلب ذلك، ولذلك خضع لرجيم قاسى من أجل الظهور بالشكل المطلوب، وهو ما جعله يفقد الكثير من عضلاته.

النجم تامر حسنى ينتظر عرض فيلمه الجديد "الفلوس"، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم أحمد السقا، والنجمة مى عز الدين، ونجوم مسرح مصر الفنان على ربيع، والفنانة ويزو، وآخرين، فيلم الفلوس قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.

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فيلم "مش أنا" قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق، انتاج شركة "سينرجى" وشركة T H برودكشن .