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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السعدنى يشارك فى عزاء الراحل طلعت زكريا ومحمد إمام يودع صديق والده والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلب الفنان أحمد السعدنى علي أحزانه وظهر لاول مرة عقب وفاة زوجته السابقة وام اولاده ، حيث حرص علي المشاركة فى عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا المقام حاليا بمسجد الحامدية الشاذلية، الذى وافته المنية أول أمس الثلاثاء بعد تعرضه لوعكة صحية بسبب التدخين نقل علي إثرها للمستشفى وتوفى بعد توقف القلب.
كما حرص الفنان محمد إمام علي تقديم واجبب العزاء فى صد يق والده الزعيم عادل إمام، حيث تعاون الزعيم وطلعت فى اكثر من عمل درامى وسينمائي.
يشار على أن الفنان الراحل طلعت زكريا توفى بعد تدهور حالته الصحية ونقله إلى احد المستشفيات فى حى السادس من اكتوبر، اثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة بسبب التدخين ، حيث سبق تعرضه لمشاكل فى الرئة خلال الفترة الماضية.
أحمد السعدنى يعرض له حاليا مسلسل " شبرميه" علي شاشة dmc، ويشارك فى بطولته نجلاء بدر، مراد مكرم، ندى موسى، وأخرون، اخراج طارق رفعت .
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