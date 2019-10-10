شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان وأحمد داوود وأكرم حسنى وخالد زكى يشاركون بعزاء طلعت زكريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عدد من نجوم الفن فى عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا المقام حاليا بمسجد الحامدية الشاذلية، الذى وافته المنية أول أمس الثلاثاء بعد تعرضه لوعكة صحية بسبب التدخين نقل علي إثرها للمستشفى وتوفى بعد توقف القلب، حيث حضر لتقديم واجب العزاء كل من الفنان احمد داوود وزوجته علا رشدى، وأكرم حسنى، تامر عبد المنعم، إيهاب فهمى، محمد الغيطى، صبحى خليل، عهدى صادق، علي الطيب، المخرج علي ادريس وزوجته، خالد زكى، علاء مرسى، حمدى المرغنى، الاعلامى عمرو الليثى، والاعلامى طارق علام، ووليد يوسف، ومصطفى شعبان، مروى اللبنانية.

وحضر من قبل لتقديم واجب العزاء ، سمير غانم، المنتج كريم السبكى، عصام كاريكا، المنتج محمود شميس، وهشام ماجد، طاهر ابو ليلة، والمذيعة هند رضا، عمرو مهدي، أسراء عبد الفتاح، المخرج عمرو عرفة، مجدى بدر، والمستشار مرتضى منصور، ونهال عنبر ، كريم محمد عبد العزيز، ومطصفى قمر .

كما شارك فى العزاء كل من أحمد بدير ، ودنيا عبد العزيز، وصلاح عبد الله، والاب بطرس دانيال، ومصطفى هريدى، ومحمد محمود، ومنير مكرم، وهانى مهنى، وهنا الزاهد، والكاتب وليد يوسف، أحمد أدم، والمخرج جلال الشرقاوى، الفنان عماد زيادة، أحمد السقا، ونقيب الممثلين أشرف زكى، و محمد هنيدى، وسليمان عيد وأحمد فهمى آيتن عامر وهنا الزاهد ونجوم مسرح مصر علي ربيع ومصطفى خاطر واوس اوس ، ومحمد عبد الرحمن توتة.

يشار على أن الفنان الراحل طلعت زكريا توفى بعد تدهور حالته الصحية ونقله إلى احد المستشفيات فى حى السادس من اكتوبر، اثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة بسبب التدخين ، حيث سبق تعرضه لمشاكل فى الرئة خلال الفترة الماضية.













































































































































































Advertisements















































































































































































































