شكرا لقرائتكم خبر عن أول لقطات من فيلم الرعب الجديد The Turning قبل عرضه يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لـ فيلم الرعب الجديد The Turning عن أول تريلر للعمل الذى من المقرر أن يصل دور العرض المختلفة حول العالم في 24 يناير من العام المقبل 2020.

فيلم الرعب The Turning من بطولة ماكنزي ديفيس، فين وولفارد، بروكلين برنس، مارك هوبرمان، باربرا مارتن، نيال جريج فولتون، كيم اديس، ديننا تومسنن كارين إيجان.

ويدور فيلم الرعب الجديد The Turning حول تعيين مربية شابة من قبل الرجل الذي أصبح مسؤولا عن ابن وابنة أخيه الشاب بعد وفاة والديهم، الفيل مستوحى من رواية هنري جيمس "منعطف المسمار".

وقام بإخراج فيلم الرعب الجديد The Turning فلوريا سيجيسموندي، ومن تأليف المؤلفين كاري دبليو هايز، تشاد هايز، وهنري جيمس.

ويذكر أن وصلت إيرادات فيلم الرعب It: Chapter Two إلى 437 مليون دولار، وكان قد وصل دور العرض المصرية والأمريكية وبعض الدول حول العالم، يوم 6 سبتمبر الماضى، كما نجح فيلم الرعب It: Chapter Two فى حصد المركز الأول لأكثر أفلام الرعب تحقيقًا للإيرادات لشركة وارنر بروس لعام 2019، وتم عرضه فى أكثر من 27 دولة منها إنجلترا والمكسيك وإسبانيا وفرنسا واليابان.

فيلم It Chapter Two بطولة بيل سكارسجارد، فين وولفارد، جيسيكا شاستين، جيمس ماكافوى، بيل هادر، صوفيا ليليس، جاك ديلان جريزر، جيك ويرى، جايدين مارتيل، جاى ريان، خافيير بوتيت، جيمس رانسونى، ومن إخراج أندي موسكيتي، وتأليف جارى دوبرمان، جيسون فوكس، ومن رواية ستيفن كينج.

ويدورالجزء الجديد من الفيلم بعد 27 عامًا من أول لقاء مع Pennywise المرعب، أكبر أعضاء نادى Losers Club وانتقلوا بعيدا عن المدينة لترجعهم مكالمة هاتفية من جديد.