بالفيديو| من أمام عزاء طلعت زكريا.. الجماهير تهتف لمحمد إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تصوير- أحمد حسين:

استقبل الجمهور المتواجد أمام سرادق عزاء الفنان طلعت زكريا، المُقام في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، الفنان محمد إمام بالهتاف باسم مسلسله الأخير "هوجان".

وحرص إمام على تقديم واجب العزاء في طلعت زكريا، لنجله عمر.

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وشهد العزاء حضور عدد كبير من نجوم الفن، منهم "أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان أحمد السقا، والفنانة آيتن عامر وزوجها مدير التصوير محمد عز العرب، والفنان سمير غانم والفنان رياض الخولي والفنان أحمد آدم والفنان مجدي بدر والفنان صلاح عبدالله، والفنانة هنا الزاهد".

يُذكر أن الفنان طلعت زكريا، توفي الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 59 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.