رانيا يحيى تحتفل بتوقيع كتابها "فرسان النغم" بمهرجان الإسكندرية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:
أقيمت على هامش عروض المهرجان ندوة عن كتاب "فرسان النغم في السينما المصرية" للدكتورة رانيا يحيى رئيسة قسم فلسفة الفن بأكاديمية الفنون وهو كتاب جديد في المكتبة الثقافية فى مصر، حيث يتناول مشوار ١٣ مؤلفا موسيقيا اثروا السينما المصرية بعطائهم الغزير من أمثال فؤاد الظاهرى، علي إسماعيل، وأندريا رايدر.
حضر الندوة عددا كبيرا من المتخصصين على رأسهم المخرج الكبير علي عبد الخالق، والدكتور حسن عماد مكاوي عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة السابق أدارها الناقد الفني الكبير أشرف غريب.
كتاب "فرسان النغم" فى السينما المصرية أحدث إصدارات هيئة المطابع الأميرية.
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